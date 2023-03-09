Модернизацию трамвайной сети Ростова начнут с Левенцовки в мае 2023 года

Так в четверг, 9 марта, в пресс-службе администрации Ростова сообщили, что перед городом стоит задача заключить концессионное соглашение, что позволит не только реконструировать и построить 119 километров трамвайных путей, но также закупить и отремонтировать 106 трамваев. Власти ожидают, что после модернизации трамвайной инфраструктуры поток пассажиров этого вида транспорта вырастет более чем в 13 раз — до 61 миллиона пассажиров в год.