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Модернизацию трамвайной сети Ростова начнут с Левенцовки в мае 2023 года

9 марта 2023, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Модернизацию трамвайной сети Ростова начнут с Левенцовки в мае 2023 года
Власти Ростова планируют заняться развитием трамвайной сети города в мае 2023 года, подробностями поделились городские СМИ.

Так в четверг, 9 марта, в пресс-службе администрации Ростова сообщили, что перед городом стоит задача заключить концессионное соглашение, что позволит не только реконструировать и построить 119 километров трамвайных путей, но также закупить и отремонтировать 106 трамваев. Власти ожидают, что после модернизации трамвайной инфраструктуры поток пассажиров этого вида транспорта вырастет более чем в 13 раз — до 61 миллиона пассажиров в год.

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При этом, по данным портала 1Rnd, модернизацию трамвайной сети запланировано начать с Левенцовского микрорайона. Глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев сообщил, что работы по строительству девяти километров путей и тяговой подстанции начнутся в мае 2023 года. Пока в микрорайоне организуют стройгородок, завозят материалы и расчищают территорию под строительство объектов.

Ранее губернатор Василий Голубев объявил сроки подписания концессии по трамвайной сети Ростова.

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