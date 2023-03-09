Модернизацию трамвайной сети Ростова начнут с Левенцовки в мае 2023 года

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
Так в четверг, 9 марта, в пресс-службе администрации Ростова сообщили, что перед городом стоит задача заключить концессионное соглашение, что позволит не только реконструировать и построить 119 километров трамвайных путей, но также закупить и отремонтировать 106 трамваев. Власти ожидают, что после модернизации трамвайной инфраструктуры поток пассажиров этого вида транспорта вырастет более чем в 13 раз — до 61 миллиона пассажиров в год.
При этом, по данным портала 1Rnd, модернизацию трамвайной сети запланировано начать с Левенцовского микрорайона. Глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев сообщил, что работы по строительству девяти километров путей и тяговой подстанции начнутся в мае 2023 года. Пока в микрорайоне организуют стройгородок, завозят материалы и расчищают территорию под строительство объектов.
Ранее губернатор Василий Голубев объявил сроки подписания концессии по трамвайной сети Ростова.