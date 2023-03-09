Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В четверг, 9 марта, прошло заседание с вице-премьером федерального правительства Маратом Хуснуллиным, во время которого стало известно, что в 2023 году на дорожное строительство выделили восемь миллиардов рублей. При этом 5,4 миллиарда поступили из федерального бюджета.
В рамках нацпроекта «БКД» власти планируют привести в соответствие с нормами 123 дорожных объекта. На эти работы потратят 5,5 миллиарда рублей. В настоящий момент контракты заключили по 122 объектам, последний договор собираются заключить к концу марта.
Еще 2,3 миллиарда рублей собираются направить на 10 дорожных объектов в рамках проекта содействия развитию местных автодорог. Еще три дороги попадут под действие госпрограммы комплексного развития сел.
В общей сложности в нормативное состояние за 2023 год собираются привести 350 километров донских автодорог.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются отремонтировать дороги к больницам.