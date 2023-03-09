В четверг, 9 марта, прошло заседание с вице-премьером федерального правительства Маратом Хуснуллиным, во время которого стало известно, что в 2023 году на дорожное строительство выделили восемь миллиардов рублей. При этом 5,4 миллиарда поступили из федерального бюджета.