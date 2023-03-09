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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

На строительство дорог Ростовской области потратят 8 млрд рублей в 2023 году

9 марта 2023, 12:04
Фото: donland.ru
На строительство дорог Ростовской области потратят 8 млрд рублей в 2023 году
В Ростовской области на строительство и приведение дорог в нормативное состояние в 2023 году собираются потратить восемь миллиардов рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 9 марта, прошло заседание с вице-премьером федерального правительства Маратом Хуснуллиным, во время которого стало известно, что в 2023 году на дорожное строительство выделили восемь миллиардов рублей. При этом 5,4 миллиарда поступили из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта «БКД» власти планируют привести в соответствие с нормами 123 дорожных объекта. На эти работы потратят 5,5 миллиарда рублей. В настоящий момент контракты заключили по 122 объектам, последний договор собираются заключить к концу марта.

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Еще 2,3 миллиарда рублей собираются направить на 10 дорожных объектов в рамках проекта содействия развитию местных автодорог. Еще три дороги попадут под действие госпрограммы комплексного развития сел.

В общей сложности в нормативное состояние за 2023 год собираются привести 350 километров донских автодорог.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются отремонтировать дороги к больницам.

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