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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Наркодилер из полиции и драка с букетами: как Ростовская область отметила 8 Марта

9 марта 2023, 08:24
Фото: Karenkayho/cc by sa/flickr.com
В Ростовской области майора полиции уличили в сбыте наркотиков, стал известен портрет среднестатистической женщины, а водитель избил пешехода, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Задержание майора

О задержании сотрудника полиции по подозрению в сбыте наркотиков начали писать СМИ. Говорилось, что на одном из сайтов он получал задания, после чего распространял запрещенные вещества по Сальску.

По некоторым данным, до задержания фигурант успел сделать около 60 закладок. У него самого при досмотре нашли один килограмм наркотиков.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Портрет среднестатистической женщины

В Ростовской области составили портрет среднестатистической женщины. Известно, что в регионе их проживают 2,2 миллиона, а средний возраст составляет 44 года.

Чаще всего узами брака они себя связывают в возрасте от 20 до 24 лет. В этом же возрасте рожают первого ребенка.

В Ростовской области составили портрет среднестатистической женщины
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Среди жительниц региона от 15 лет и старше почти 40% закончили учреждения среднего профессионального образования, 25,6% — вузы. Более половины ведут здоровый образ жизни.

Также стало известно, что отдыхать 42% женщин предпочитают в кафе и ресторанах, 33% ходят в кино. Еще более 28% посещают религиозные учреждения

Избиение пешехода

В Батайске водитель BMW набросился на мужчину, который с цветами перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Автолюбитель избил нарушителя и сломал его букет.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

После этого водитель уехал, а очевидцы вызвали скорую для пострадавшего. СМИ пишут, что нападавшим может быть местный бизнесмен.

Официальных комментариев о случившемся не было, они уточняются.

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