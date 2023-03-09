Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
О задержании сотрудника полиции по подозрению в сбыте наркотиков начали писать СМИ. Говорилось, что на одном из сайтов он получал задания, после чего распространял запрещенные вещества по Сальску.
По некоторым данным, до задержания фигурант успел сделать около 60 закладок. У него самого при досмотре нашли один килограмм наркотиков.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В Ростовской области составили портрет среднестатистической женщины. Известно, что в регионе их проживают 2,2 миллиона, а средний возраст составляет 44 года.
Чаще всего узами брака они себя связывают в возрасте от 20 до 24 лет. В этом же возрасте рожают первого ребенка.
Среди жительниц региона от 15 лет и старше почти 40% закончили учреждения среднего профессионального образования, 25,6% — вузы. Более половины ведут здоровый образ жизни.
Также стало известно, что отдыхать 42% женщин предпочитают в кафе и ресторанах, 33% ходят в кино. Еще более 28% посещают религиозные учреждения
В Батайске водитель BMW набросился на мужчину, который с цветами перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Автолюбитель избил нарушителя и сломал его букет.
После этого водитель уехал, а очевидцы вызвали скорую для пострадавшего. СМИ пишут, что нападавшим может быть местный бизнесмен.
Официальных комментариев о случившемся не было, они уточняются.