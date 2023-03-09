rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Неофициальный мерч игры Atomic Heart живёт собственной жизнью

Сегодня, 11:55
Игра российского разработчика Mundfish (Atomic Heart) становится очень популярной в мире. Поклонники, не ожидая официальных продаж, сами делают сувениры, одежду и не только.

Atomic Heart – игры об альтернативной истории СССР. Ритейлеры фиксируют рост интереса к ней. По данным на середину февраля интерес к Atomic Heart вырос в 4 раза, пишет газета “Известия”.

На Ozon продаются кружки с символикой игры, футболки, наклейки и нашивки. Аналогичные товары можно найти и на других маркетплейсах. Например, на Wildberries можно купить артбук, который стоит более 2500 рублей и учетные записи с игрой для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 (от 6500 рублей).

Компания Green Leaf Studio, изготавливающая коллекционные фигурки игровых персонажей, уже объявила предзаказ на миниатюры из Atomic Heart.

Редакция направила разработчикам популярной игры запрос по поводу реакции на распространение неофициального мерча, но ответа на последовало.

 

Подпишитесь
В Ростове жители спасают собак от блогера-живодера, а власти украшают город цветами
Сегодня, 15:07
Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки
Сегодня, 14:57
Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку
Сегодня, 14:42
Агроном рассказала, почему петуньи в Ростове не засохнут, как лаванда
Сегодня, 14:39
В Ростовской области на обследование Таганрогского залива потратят 30 млн рублей
Сегодня, 14:03
Зоолог рассказал, ждать ли в 2023 году нашествия божьих коровок в Ростовской области
Сегодня, 13:39