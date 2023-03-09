Неофициальный мерч игры Atomic Heart живёт собственной жизнью

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Atomic Heart – игры об альтернативной истории СССР. Ритейлеры фиксируют рост интереса к ней. По данным на середину февраля интерес к Atomic Heart вырос в 4 раза, пишет газета “Известия”.
На Ozon продаются кружки с символикой игры, футболки, наклейки и нашивки. Аналогичные товары можно найти и на других маркетплейсах. Например, на Wildberries можно купить артбук, который стоит более 2500 рублей и учетные записи с игрой для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 (от 6500 рублей).
Компания Green Leaf Studio, изготавливающая коллекционные фигурки игровых персонажей, уже объявила предзаказ на миниатюры из Atomic Heart.
Редакция направила разработчикам популярной игры запрос по поводу реакции на распространение неофициального мерча, но ответа на последовало.