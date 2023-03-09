Неофициальный мерч игры Atomic Heart живёт собственной жизнью

На Ozon продаются кружки с символикой игры, футболки, наклейки и нашивки. Аналогичные товары можно найти и на других маркетплейсах. Например, на Wildberries можно купить артбук, который стоит более 2500 рублей и учетные записи с игрой для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 (от 6500 рублей).