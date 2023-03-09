Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Депутат гордумы Сергей Смирнов поднял вопрос образования дорожных заторов на улице Извилистой в Ростове. Он рассказал, что движение там не регулируется дорожными знаками и не позволяет разъехаться двум автомобилям. Из-за этого жители близлежащих домов договорились между собой об определенном направлении движения машин.
Однако автомобилисты, впервые въезжающие на улицу, об этих правилах не знают. Из-за этого на Извилистой часто образуются пробки, ДТП и конфликты между водителями.
Смирнов предложил ввести на улице одностороннее движение и поставить необходимые дорожные знаки. Соответствующий запрос он уже направил в администрацию города.
Напомним, с 18 марта одностороннее движение введут сразу на трех улицах Ростова.