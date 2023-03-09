Депутат гордумы Сергей Смирнов поднял вопрос образования дорожных заторов на улице Извилистой в Ростове. Он рассказал, что движение там не регулируется дорожными знаками и не позволяет разъехаться двум автомобилям. Из-за этого жители близлежащих домов договорились между собой об определенном направлении движения машин.