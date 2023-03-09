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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове

9 марта 2023, 10:02
Фото: 1MI
Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове
Одностороннее движение машин на Извилистой в Ростове позволит сократить там количество ДТП и конфликтов, заявил депутат гордумы Сергей Смирнов.

Депутат гордумы Сергей Смирнов поднял вопрос образования дорожных заторов на улице Извилистой в Ростове. Он рассказал, что движение там не регулируется дорожными знаками и не позволяет разъехаться двум автомобилям. Из-за этого жители близлежащих домов договорились между собой об определенном направлении движения машин.

Однако автомобилисты, впервые въезжающие на улицу, об этих правилах не знают. Из-за этого на Извилистой часто образуются пробки, ДТП и конфликты между водителями.

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Смирнов предложил ввести на улице одностороннее движение и поставить необходимые дорожные знаки. Соответствующий запрос он уже направил в администрацию города.

Напомним, с 18 марта одностороннее движение введут сразу на трех улицах Ростова.

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