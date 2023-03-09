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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Около 8 тонн незадекларированного топлива доставили из Турции в Азов

9 марта 2023, 06:33
Фото: yutu.customs.gov.ru
Около 8 тонн незадекларированного топлива доставили из Турции в Азов
В Ростовской области в Морском посту Азов обнаружили крупную партию незадекларированного топлива, сообщает Ростовская таможня.

Теплоход под флагом Либерии прибыл из Турции. Во время проверки оказалось, что на судне больше топлива, чем заявлено в документах.

Всего не стали декларировать восемь тонн топлива. Старший механик рассказал, что допустил ошибку в расчетах, что и стало причиной нарушения.

В Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтой
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В результате завели дело об административном правонарушении. Образцы топлива направили в лабораторию для установления стоимости.

Ранее в Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтой. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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