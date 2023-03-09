Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Теплоход под флагом Либерии прибыл из Турции. Во время проверки оказалось, что на судне больше топлива, чем заявлено в документах.
Всего не стали декларировать восемь тонн топлива. Старший механик рассказал, что допустил ошибку в расчетах, что и стало причиной нарушения.
В результате завели дело об административном правонарушении. Образцы топлива направили в лабораторию для установления стоимости.
Ранее в Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтой. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.