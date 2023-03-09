Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на владельца канала на Youtube, публикующего шокирующие ролики. По их словам, он стирал собаку в стиральной машине, брызгал в нее из перцового баллончика и заставлял убивать щенков.
«Полицейские проводят проверку по опубликованной в Сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД.
Официальной информации о проверке не поступало, она уточняется.
Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.