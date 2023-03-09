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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Полиция начала проверку публикаций блогера из Ростове-на-Дону, постиравшего собаку

9 марта 2023, 11:26
Фото: Скриншот видео канала KanWin Dog Vlog
Полиция начала проверку публикаций блогера-живодера в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после жалоб на блогера, издевающегося над собакой, сообщают СМИ.

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на владельца канала на Youtube, публикующего шокирующие ролики. По их словам, он стирал собаку в стиральной машине, брызгал в нее из перцового баллончика и заставлял убивать щенков.

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«Полицейские проводят проверку по опубликованной в Сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД.

Официальной информации о проверке не поступало, она уточняется.

Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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