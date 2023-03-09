«Можно, конечно, пофантазировать. Поговорить о тех «прекраснолицых» наших соотечественниках, которые, поджав хвосты, «релоцировались» в страны ближнего (да и дальнего) зарубежья. Как-никак, а несколько десятков, или может даже сотен тысяч, конечно же в масштабах всей России, от нас сбежали. Не думаю, что это большая потеря», - отмечает Владимир Белоконев.