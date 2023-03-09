Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Напомним, что в 2022 году в Ростовской области зарегистрировали отток населения. Количество покинувших регион граждан на 680 человек превысило число прибывших. Однако какой-либо особой трагедии в этом эксперт не наблюдает.
«Можно, конечно, пофантазировать. Поговорить о тех «прекраснолицых» наших соотечественниках, которые, поджав хвосты, «релоцировались» в страны ближнего (да и дальнего) зарубежья. Как-никак, а несколько десятков, или может даже сотен тысяч, конечно же в масштабах всей России, от нас сбежали. Не думаю, что это большая потеря», - отмечает Владимир Белоконев.
Кроме того, по словам эксперта, серьезное количество из этих «потерь» составили традиционно прибывающие в Россию, как из стран Средней Азии, так и с Украины, гастарбайтеры.
«В последнее время из среднеазиатских республик их стало меньше, а с Украины, естественно, по понятным причинам, их не стало совсем. В любом случае, я считаю, что делать какие-то стратегические выводы нет смысла. Слишком ничтожна цифра, это практически уровень статистической погрешности», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему население Ростовской области стремительно сокращается.