rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Политтехнолог Белоконев оценил миграционные колебания в Ростовской области

9 марта 2023, 11:21
Фото: Kaplinok/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Политтехнолог Белоконев высказался о миграционных колебаниях в Ростовской области
Миграционные колебания в наше время — это совершенно нормальная вещь, сообщил RostovGazeta политтехнолог, эксперт по формированию общественного мнения Владимир Белоконев.

Напомним, что в 2022 году в Ростовской области зарегистрировали отток населения. Количество покинувших регион граждан на 680 человек превысило число прибывших. Однако какой-либо особой трагедии в этом эксперт не наблюдает.

«Можно, конечно, пофантазировать. Поговорить о тех «прекраснолицых» наших соотечественниках, которые, поджав хвосты, «релоцировались» в страны ближнего (да и дальнего) зарубежья. Как-никак, а несколько десятков, или может даже сотен тысяч, конечно же в масштабах всей России, от нас сбежали. Не думаю, что это большая потеря», - отмечает Владимир Белоконев.

Люди начали массово уезжать из Ростовской области с 2022 года
Узнать подробнее

Кроме того, по словам эксперта, серьезное количество из этих «потерь» составили традиционно прибывающие в Россию, как из стран Средней Азии, так и с Украины, гастарбайтеры.

«В последнее время из среднеазиатских республик их стало меньше, а с Украины, естественно, по понятным причинам, их не стало совсем. В любом случае, я считаю, что делать какие-то стратегические выводы нет смысла. Слишком ничтожна цифра, это практически уровень статистической погрешности», — резюмирует собеседник. 

Ранее RostovGazeta выясняла, почему население Ростовской области стремительно сокращается. 

Эксперт Михайлов объяснил, почему в Ростовской области резко сокращается население
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело завели в Ростове-на-Дону из-за махинаций с нацпроектом «Демография» на 1,5 млнДемограф рассказал, что нужно сделать для роста населения в РоссииРостовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
#Дарья Демидова#Демография#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Снабжающая газом «Турецкий поток» станция загорелась в Ростовской области
Сегодня, 08:33
В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов
Сегодня, 08:28
В центре Ростова начнут капремонт поликлиники №7
Сегодня, 08:09
В Ростове из-за политики снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»
Сегодня, 09:36
Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове
Сегодня, 10:02
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
7 марта 14:51