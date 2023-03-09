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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку

9 марта 2023, 14:42
Фото: 1MI
Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку
Продавцы рынка «Агрромолл» в Ростовской области пожаловались в беседе с корреспондентом RostovGazeta , что администрация рынка не хочет идти на компромисс с участниками ярмарки

Напомним, в понедельник, 6 марта, донские СМИ стали писать о забастовке на рынке «Агромолл». Недовольные торговцы угрожали перекрыть трассу М4-«Дон», однако на место приехали силовики и спустя несколько часов рынок заработал в штатном режиме.

«Три дня уже прошло, никакого конкретного решения нет: платим по новой системе уже, иначе на площадку не пускают. А товар лежит, портится. Пока нет выхода, платим. Они проводили какое-то собрание, но на нем сказали, что ничего менять не будут», - рассказал корреспонденту продавец.

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Он добавил, что новые условия оплаты въезда грузовых и легковых автомобилей устраивают не всех торговцев.

«У кого не фуры и не крупные фирмы, те уже ищут новое место. Мы тоже решили, что будем уходить. Потому что в несезон здесь стоять будет просто убыточно. Мы не продадим столько, чтобы оплатить день стоянки по их расценкам», - пожаловался торговец.

Ранее RostovGazeta писала о том, что продавцы «Агромолла»  массово перейдут на торговую площадку в Батайске.

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#Анна Ивченко#Рынок#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Ростовская область#Батайск
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