Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Напомним, в понедельник, 6 марта, донские СМИ стали писать о забастовке на рынке «Агромолл». Недовольные торговцы угрожали перекрыть трассу М4-«Дон», однако на место приехали силовики и спустя несколько часов рынок заработал в штатном режиме.
«Три дня уже прошло, никакого конкретного решения нет: платим по новой системе уже, иначе на площадку не пускают. А товар лежит, портится. Пока нет выхода, платим. Они проводили какое-то собрание, но на нем сказали, что ничего менять не будут», - рассказал корреспонденту продавец.
Он добавил, что новые условия оплаты въезда грузовых и легковых автомобилей устраивают не всех торговцев.
«У кого не фуры и не крупные фирмы, те уже ищут новое место. Мы тоже решили, что будем уходить. Потому что в несезон здесь стоять будет просто убыточно. Мы не продадим столько, чтобы оплатить день стоянки по их расценкам», - пожаловался торговец.
Ранее RostovGazeta писала о том, что продавцы «Агромолла» массово перейдут на торговую площадку в Батайске.