Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку

«У кого не фуры и не крупные фирмы, те уже ищут новое место. Мы тоже решили, что будем уходить. Потому что в несезон здесь стоять будет просто убыточно. Мы не продадим столько, чтобы оплатить день стоянки по их расценкам», - пожаловался торговец.