ПСБ - 20 лет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
За прошедшее время дополнительный офис ПСБ "Ростовский" занял одну из ведущих позиций в части обслуживания предприятий и физических лиц на Дону. Финансовая организация обладает широкой продуктовой линейкой – от потребительского кредитования и вкладов до льготного финансирования бизнеса и программ расчётно-кассового обслуживания.
В настоящее время на Дону работает десять офисов ПСБ. Отделения расположены как в областном центре, так и в Таганроге, Гуково, Батайске, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах. С клиентами работает единая команда профессионалов, многие из которых первые шаги к успешной карьере сделали именно в ПСБ.
«Ежегодно мы наращиваем портфель потребительских кредитов, развиваем базу зарплатных клиентов, укрепляем работу с предприятиями ОПК, бюджетной сферы, предоставляя клиентам из этих сегментов особо выгодные условия. Мы благодарны нашим партнерам, многие из которых с нами практически с самого основания, за высокое доверие и гордимся своей причастностью к их достижениям», - отметила вице-президент, региональный директор дополнительного офиса «Ростовский» Лариса Чураева.
Кроме того, при финансовом участии ПСБ в Ростовской области воплощаются в жизнь значимые социально-экономические, инфраструктурные и инвестиционные проекты.