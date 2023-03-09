ПСБ - 20 лет в Ростове-на-Дону

В настоящее время на Дону работает десять офисов ПСБ. Отделения расположены как в областном центре, так и в Таганроге, Гуково, Батайске, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах. С клиентами работает единая команда профессионалов, многие из которых первые шаги к успешной карьере сделали именно в ПСБ.