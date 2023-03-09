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Updated Сегодня, 11:46

ПСБ - 20 лет в Ростове-на-Дону

9 марта 2023, 11:44
Фото: ПСБ
Банк отмечает круглую дату – 20-летие работы в Ростове-на-Дону. Первый офис был открыт в центре донской столицы в марте 2003 года.

За прошедшее время дополнительный офис ПСБ "Ростовский" занял одну из ведущих позиций в части обслуживания предприятий и физических лиц на Дону. Финансовая организация обладает широкой продуктовой линейкой – от потребительского кредитования и вкладов до льготного финансирования бизнеса и программ расчётно-кассового обслуживания.

В настоящее время на Дону работает десять офисов ПСБ. Отделения расположены как в областном центре, так и в Таганроге, Гуково, Батайске, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах. С клиентами работает единая команда профессионалов, многие из которых первые шаги к успешной карьере сделали именно в ПСБ.

«Ежегодно мы наращиваем портфель потребительских кредитов, развиваем базу зарплатных клиентов, укрепляем работу с предприятиями ОПК, бюджетной сферы, предоставляя клиентам из этих сегментов особо выгодные условия. Мы благодарны нашим партнерам, многие из которых с нами практически с самого основания, за высокое доверие и гордимся своей причастностью к их достижениям», - отметила вице-президент, региональный директор дополнительного офиса «Ростовский» Лариса Чураева.

Кроме того, при финансовом участии ПСБ в Ростовской области воплощаются в жизнь значимые социально-экономические, инфраструктурные и инвестиционные проекты.

#Елена Янкевич
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