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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Ростовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодера

9 марта 2023, 15:09
Фото: 1MI
Ростовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодера
Жители Ростова-на-Дону устроили народный сход после видео с издевательствами над собакой, сообщили они в соцсетях.

Скандал начался с жалобы ростовчанина на юного блогера, записывающего шок-контент с собакой. По его словам, в ролике пса постирали в стиральной машине, брызнули в него из перцового баллончика и заставили убить щенков.

Это вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего неравнодушные горожане узнали адрес владельца собаки и пришли к нему домой. Они потребовали отдать им животное.

Ростовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодера
Видео: Соцсети
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Ростовчане рассказали, что их встретили с ножом. Также авторы видеоролика заявили, что будут даже до утра стоять возле дома, пока не получат собаку, чтобы спасти ее.

Информации о том, что им отдали пса, пока не появлялось.

Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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