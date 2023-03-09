Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Скандал начался с жалобы ростовчанина на юного блогера, записывающего шок-контент с собакой. По его словам, в ролике пса постирали в стиральной машине, брызнули в него из перцового баллончика и заставили убить щенков.
Это вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего неравнодушные горожане узнали адрес владельца собаки и пришли к нему домой. Они потребовали отдать им животное.
Ростовчане рассказали, что их встретили с ножом. Также авторы видеоролика заявили, что будут даже до утра стоять возле дома, пока не получат собаку, чтобы спасти ее.
Информации о том, что им отдали пса, пока не появлялось.
Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.