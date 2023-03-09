Ростовчане с 30 апреля смогут уехать в Абхазию по единому билету

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Из регионов страны возобновят мультимодальные пассажирские перевозки в этом направлении и обратно. Билеты уже появились в продаже.
В рамках путешествия будет пересадка на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Попасть таким образом в Абхазию можно будет до 30 сентября.
Существуют единые билеты «поезд + автобус», а также «самолет + автобус». По всем вопросам можно обращаться по номеру 8 (800) 600-1-006.
Ранее стало известно, что около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.