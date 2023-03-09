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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Ростовчане с 30 апреля смогут уехать в Абхазию по единому билету

9 марта 2023, 09:35
Фото: himmerka/himmerka.livejournal.com/cc by sa
Ростовчане с 30 апреля смогут уехать в Абхазию по единому билету
Жители Ростовской области с 30 апреля смогут попасть в Абхазию по единому билету, сообщает Минтранспорта региона.

Из регионов страны возобновят мультимодальные пассажирские перевозки в этом направлении и обратно. Билеты уже появились в продаже.

В рамках путешествия будет пересадка на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Попасть таким образом в Абхазию можно будет до 30 сентября.

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Существуют единые билеты «поезд + автобус», а также «самолет + автобус». По всем вопросам можно обращаться по номеру 8 (800) 600-1-006. 

Ранее стало известно, что около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Происшествие#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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