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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет

9 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
Ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет
В Ростове сотрудник ОП№4 признался, что действительно занимался торговлей наркотиками, об этом сообщил региональный СКР.

Напомним, на днях стало известно, что один из сотрудников ростовской полиции был задержан с крупной партией наркотиков и был уволен.

Уже в четверг, 9 марта, региональный Следком сообщил, что задержанный полностью признался в содеянном и подтвердил, что торговал наркотиками через даркнет [прим. редакции — Скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов].

Что известно о торговавшем наркотиками майоре полиции из Ростовской области
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Сейчас в отношении полицейского, который оказался старшим инспектором экспертно-криминалистического отдела ОП №4, возбудили уголовное дело по статье покушение на сбыт крупной партии наркотических веществ.

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