Ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет

Уже в четверг, 9 марта, региональный Следком сообщил, что задержанный полностью признался в содеянном и подтвердил, что торговал наркотиками через даркнет [прим. редакции — Скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов].