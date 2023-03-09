Ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Напомним, на днях стало известно, что один из сотрудников ростовской полиции был задержан с крупной партией наркотиков и был уволен.
Уже в четверг, 9 марта, региональный Следком сообщил, что задержанный полностью признался в содеянном и подтвердил, что торговал наркотиками через даркнет [прим. редакции — Скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов].
Сейчас в отношении полицейского, который оказался старшим инспектором экспертно-криминалистического отдела ОП №4, возбудили уголовное дело по статье покушение на сбыт крупной партии наркотических веществ.