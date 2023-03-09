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Ростовский рэпер Баста рассказал, как выступал с Канье Уэстом в Казахстане у олигарха

9 марта 2023, 07:10
Фото: Jason Persse/cc by sa/flickr.com
Ростовский рэпер Баста заверяет, что выступал вместе с Канье Уэстом в Казахстане
Рэпер Баста выступал на одном корпоративе с американским исполнителем Канье Уэстом в Казахстане, об этом именитый ростовчанин рассказал в своем YouTube-шоу.

Уроженец Ростова, рэпер Баста вспомнил свои выступления на странных и необычных корпоративах. Так, он рассказал о том, как ездил выступать в Казахстан на дне рождения у местного предпринимателя. По словам ростовчанина, в тот день на одной сцене с ним оказалась группа «Марсель» и американский рэпер Канье Уэст. «Это не шутка», — заверил музыкант.

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На другом корпоративе в Санкт-Петербурге состав выступающих звезд оказался не менее разношерстным. Так, вместе с Бастой пели Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и группа The Black Eyed Peas.

Ранее «пособником сатаны» назвала ростовчанина Басту детский омбудсмен из Татарстана.

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