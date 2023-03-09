Уроженец Ростова, рэпер Баста вспомнил свои выступления на странных и необычных корпоративах. Так, он рассказал о том, как ездил выступать в Казахстан на дне рождения у местного предпринимателя. По словам ростовчанина, в тот день на одной сцене с ним оказалась группа «Марсель» и американский рэпер Канье Уэст. «Это не шутка», — заверил музыкант.