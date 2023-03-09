Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Уроженец Ростова, рэпер Баста вспомнил свои выступления на странных и необычных корпоративах. Так, он рассказал о том, как ездил выступать в Казахстан на дне рождения у местного предпринимателя. По словам ростовчанина, в тот день на одной сцене с ним оказалась группа «Марсель» и американский рэпер Канье Уэст. «Это не шутка», — заверил музыкант.
На другом корпоративе в Санкт-Петербурге состав выступающих звезд оказался не менее разношерстным. Так, вместе с Бастой пели Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и группа The Black Eyed Peas.
Ранее «пособником сатаны» назвала ростовчанина Басту детский омбудсмен из Татарстана.