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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

СК подтвердил задержание полицейского за сбыт наркотиков в Ростовской области

9 марта 2023, 12:32
Фото: СУ СКР по Ростовской области
СК подтвердил задержание полицейского за сбыт наркотиков в Ростовской области
В Ростовской области сотрудника полиции заподозрили в сбыте наркотиков, сообщили в УСКР по региону.

Правоохранитель через Интернет нашел наркоторговца и начал с ним сотрудничать. Полицейский получил партию запрещенных веществ и должен был распространить в Сальском районе.

Речь шла о том, чтобы сделать закладки. В результате фигуранта задержали в селе Крученая Балка и обнаружили у него партию мефедрона.

Что известно о торговавшем наркотиками майоре полиции из Ростовской области
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Во время допроса полицейский признал вину, его уволили из ОМВД. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте фигуранта. Максимальное наказание составляет 20 лет заключения.

Ранее СМИ писали, что задержанный является майором полиции.

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