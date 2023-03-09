Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Правоохранитель через Интернет нашел наркоторговца и начал с ним сотрудничать. Полицейский получил партию запрещенных веществ и должен был распространить в Сальском районе.
Речь шла о том, чтобы сделать закладки. В результате фигуранта задержали в селе Крученая Балка и обнаружили у него партию мефедрона.
Во время допроса полицейский признал вину, его уволили из ОМВД. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте фигуранта. Максимальное наказание составляет 20 лет заключения.
Ранее СМИ писали, что задержанный является майором полиции.