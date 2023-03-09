rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Снабжающая газом «Турецкий поток» станция загорелась в Ростовской области

9 марта 2023, 08:33
Фото: krasnodar-tr.gazprom.ru
Снабжающая Турцию газом станция загорелась в Ростовской области вечером 8 марта

Снабжающая газом «Турецкий поток» станция загорелась в Ростовской области 8 марта

В Ростовской области произошел пожар на компрессорной станции «Шахтинская», сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Речь идет о станции, находящейся в двух километрах от поселка Заречный. Происшествие случилось в среду, 8 марта.

«Эту станцию построили для подачи газа в газопровод „Турецкий поток“. Произошло возгорание отсека двигателя на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь потушили, а подача газа продолжается в обычном режиме. О пострадавших данных не было.

По информации регионального УМЧС, газораспределительная станция загорелась в 20.54 мск. Огонь ликвидировали в 21.21.

Ранее в Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта.

Читайте также:
В Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 мартаРосприроднадзор взял пробы воздуха после пожара на коксогазовом заводе в ВидномОбщественники Ростова просят законсервировать дом Парамонова после двух пожаров
#Илья Протвинов#Турция#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов
Сегодня, 08:28
В центре Ростова начнут капремонт поликлиники №7
Сегодня, 08:09
В Ростове из-за политики снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»
Сегодня, 09:36
Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове
Сегодня, 10:02
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
7 марта 14:51