Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Речь идет о станции, находящейся в двух километрах от поселка Заречный. Происшествие случилось в среду, 8 марта.
«Эту станцию построили для подачи газа в газопровод „Турецкий поток“. Произошло возгорание отсека двигателя на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что огонь потушили, а подача газа продолжается в обычном режиме. О пострадавших данных не было.
По информации регионального УМЧС, газораспределительная станция загорелась в 20.54 мск. Огонь ликвидировали в 21.21.
Ранее в Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта.