Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Ростовские власти заявили, что до конца года в городе завершится строительство промышленного технопарка на базе оборонного завода «Гранит». По информации «РБК», возведение объекта было отложено из-за выполнения государственного оборонного заказа.
Ввести технопарк в эксплуатацию также планируется уже в этом году. В его строительство вложено 1,5 миллиарда рублей инвестиций.
На площадке технопарка разместятся 15 предприятий малого и среднего бизнеса. Также там будет несколько тематических центров. Благодаря кластеру будет создано более 300 рабочих мест.
Ранее власти Ростовской области заявляли, что строительство технопарка повысит инвестиционную привлекательность региона и помоет увеличить показатели производства.