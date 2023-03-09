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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Строительство технопарка «Гранит» в Ростове закончат уже в этом году

9 марта 2023, 06:51
Фото: smr-rostov.ru
Строительство технопарка «Гранит» в Ростове закончат уже в этом году
До конца года в Ростове завершат строительство промышленного технопарка «Гранит», рассказали в мэрии.

Ростовские власти заявили, что до конца года в городе завершится строительство промышленного технопарка на базе оборонного завода «Гранит». По информации «РБК», возведение объекта было отложено из-за выполнения государственного оборонного заказа.

Ввести технопарк в эксплуатацию также планируется уже в этом году. В его строительство вложено 1,5 миллиарда рублей инвестиций.

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На площадке технопарка разместятся 15 предприятий малого и среднего бизнеса. Также там будет несколько тематических центров. Благодаря кластеру будет создано более 300 рабочих мест.

Ранее власти Ростовской области заявляли, что строительство технопарка повысит инвестиционную привлекательность региона и помоет увеличить показатели производства.

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