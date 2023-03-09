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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Туристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре»

9 марта 2023, 10:29
Фото: Andrey Korzun/cc by sa/wikimedia.org
Туристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре»
Ростовская область хочет приобрести пассажирское судно «Метеор 120 М» для организации перевозок, сообщал губернатор Василий Голубев.

Таким образом власти хотят создать морские маршруты — Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта. Пока идет изучение предприятий, занимающихся производством судов.

Кроме того, губернатор говорил о необходимости создания специальной причальной инфраструктуры. Между тем, в соцсетях пользователи заинтересовались маршрутами в Крым.

«Хорошая тема», — заявили они в комментариях.

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«Как было бы здорово. До Керчи быстро и очень удобно», — пишут пользователи.

«А почему бы и нет… Совершенно реально… Классно…», — считаются местные жители.

Ранее стало известно, что ростовчане с 30 апреля смогут уехать в Абхазию по единому билету. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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