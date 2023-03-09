Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Таким образом власти хотят создать морские маршруты — Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта. Пока идет изучение предприятий, занимающихся производством судов.
Кроме того, губернатор говорил о необходимости создания специальной причальной инфраструктуры. Между тем, в соцсетях пользователи заинтересовались маршрутами в Крым.
«Хорошая тема», — заявили они в комментариях.
«Как было бы здорово. До Керчи быстро и очень удобно», — пишут пользователи.
«А почему бы и нет… Совершенно реально… Классно…», — считаются местные жители.
Ранее стало известно, что ростовчане с 30 апреля смогут уехать в Абхазию по единому билету. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.