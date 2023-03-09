Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В этом году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километра дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Реконструкция дорожного полотна будет произведена в Шахтах, Зверево, а также в Красносулинском, Багаевском, Неклиновском, Зерноградском и Усть-Донецком районах.
Сообщается, что приступить к работам в большинстве муниципалитетов планируют уже в мае. Завершить же ремонт должны к концу августа этого года.
Ранее сообщалось, что ремонт трассы «Чалтырь –Большие Салы» за 263 миллиона рублей закончат в 2023 году.