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В 2023 году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километра дорог к больницам

9 марта 2023, 11:24
Фото: donland.ru
В этом году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километров дорог к больницам
В Ростовской области по нацпроекту в 2023 году отремонтируют свыше 36 километров дорог к медицинским учреждениям, рассказали в правительстве региона.

В этом году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километра дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Реконструкция дорожного полотна будет произведена в Шахтах, Зверево, а также в Красносулинском, Багаевском, Неклиновском, Зерноградском и Усть-Донецком районах.

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Сообщается, что приступить к работам в большинстве муниципалитетов планируют уже в мае. Завершить же ремонт должны к концу августа этого года.

Ранее сообщалось, что ремонт трассы «Чалтырь –Большие Салы» за 263 миллиона рублей закончат в 2023 году.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Ремонт дорог#Новости#Ростовская область
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