В этом году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километра дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Реконструкция дорожного полотна будет произведена в Шахтах, Зверево, а также в Красносулинском, Багаевском, Неклиновском, Зерноградском и Усть-Донецком районах.