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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В прошлом году аграрии получили в поддержку 25 млрд рублей от Корпорации МСП

9 марта 2023, 08:23
Фото: pxhere.com
Согласно статистике, бизнес в прошлом году привлёк около 2000 кредитов от банков-партнёров Корпорации МСП. Это в 4 раза больше, чем в 2021-м. На долю малых и средних сельхозпредприятий пришлось 25 млрд рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки сельхозпроизводителей. По его словам, это одно из основных направлений деятельности корпорации. Он рассказал, что по Программе стимулирования кредитования, которая реализуется вместе с Центробанком,  средние и малые сельскохозяйственные предприятия в минувшем году получили примерно 400 кредитов на сумму 7,4 млрд рублей. Дополнительно 18, 3 млрд было выдано представителям малого и среднего сельхозпредпринимательства в виде кредитов с гарантией и поручительством. В среднем один кредит в денежном выражении составлял 13 млн рублей, пишет ria.ru.

По объёмам выданных МСП-аграриям средств в первую тройку входят Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк». Среди российских регионов лидерами по финансовой поддержке малых и средних сельхозпроизводителей стали: Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области.

Отмечается, что в арсенале Корпорации МСП имеются “зонтичные” поручительства. С их помощью можно получить кредит, даже если у заёмщика нет собственных активов для залога.

Кроме этого, у Корпорации МСП имеются и другие программы и сервисы для поддержки предпринимателей. Большинство из них доступно в онлайн-формате на портале МСП.РФ. Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с национальным проектом “Малое и среднее предпринимательство” под кураторством  первого  вице-премьера Андрея Белоусова. Одним из таких сервисов является “Производственная кооперация и сбыт”. С его помощью можно не только искать рынки сбыта, но и продавать продукцию даже федеральным торговым сетям.

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