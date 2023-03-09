В прошлом году аграрии получили в поддержку 25 млрд рублей от Корпорации МСП

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки сельхозпроизводителей. По его словам, это одно из основных направлений деятельности корпорации. Он рассказал, что по Программе стимулирования кредитования, которая реализуется вместе с Центробанком, средние и малые сельскохозяйственные предприятия в минувшем году получили примерно 400 кредитов на сумму 7,4 млрд рублей. Дополнительно 18, 3 млрд было выдано представителям малого и среднего сельхозпредпринимательства в виде кредитов с гарантией и поручительством. В среднем один кредит в денежном выражении составлял 13 млн рублей, пишет ria.ru.
По объёмам выданных МСП-аграриям средств в первую тройку входят Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк». Среди российских регионов лидерами по финансовой поддержке малых и средних сельхозпроизводителей стали: Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области.
Отмечается, что в арсенале Корпорации МСП имеются “зонтичные” поручительства. С их помощью можно получить кредит, даже если у заёмщика нет собственных активов для залога.
Кроме этого, у Корпорации МСП имеются и другие программы и сервисы для поддержки предпринимателей. Большинство из них доступно в онлайн-формате на портале МСП.РФ. Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с национальным проектом “Малое и среднее предпринимательство” под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Одним из таких сервисов является “Производственная кооперация и сбыт”. С его помощью можно не только искать рынки сбыта, но и продавать продукцию даже федеральным торговым сетям.