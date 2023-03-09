В прошлом году аграрии получили в поддержку 25 млрд рублей от Корпорации МСП

Кроме этого, у Корпорации МСП имеются и другие программы и сервисы для поддержки предпринимателей. Большинство из них доступно в онлайн-формате на портале МСП.РФ. Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с национальным проектом “Малое и среднее предпринимательство” под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Одним из таких сервисов является “Производственная кооперация и сбыт”. С его помощью можно не только искать рынки сбыта, но и продавать продукцию даже федеральным торговым сетям.