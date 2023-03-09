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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:31

В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов

9 марта 2023, 08:28
Фото: Andrew Butko/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов
В Ростове этой весной планируют высадить порядка 140 тысяч цветов, сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В теплицах ростовской Дирекции парков и в парке имени Горького стали готовиться к весенне-летнему сезону. В частности, специалисты озаботились выращиванием рассады. Этой весной ее переместят на клумбы города.

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Ожидается, что затем там расцветут более 140 тысяч растений. Среди них красные колеусы, оранжевые тагетесы, разноцветные катарантусы и петунии.

Напомним, осенью прошлого года сити-менеджер Алексей Логвиненко также рассказывал, что на городских клумбах этой весной появится порядка 500 тысяч тюльпанов.

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