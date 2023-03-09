Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В теплицах ростовской Дирекции парков и в парке имени Горького стали готовиться к весенне-летнему сезону. В частности, специалисты озаботились выращиванием рассады. Этой весной ее переместят на клумбы города.
Ожидается, что затем там расцветут более 140 тысяч растений. Среди них красные колеусы, оранжевые тагетесы, разноцветные катарантусы и петунии.
Напомним, осенью прошлого года сити-менеджер Алексей Логвиненко также рассказывал, что на городских клумбах этой весной появится порядка 500 тысяч тюльпанов.