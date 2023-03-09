rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Ростове из-за политики снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»

9 марта 2023, 09:36
Фото: special.kagl-rayon.donland.ru
В Ростове из-за политики снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»
В Ростове решили отказаться от проведения единственных в России гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», об этом в соцсетях сообщили сами организаторы.

В этом году снова в Ростове снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». На этот раз от мероприятия отказались из-за сложной политической обстановки.

Организаторы уточнили, что пошли на этот шаг ради обеспечения безопасности и комфорта участников и зрителей соревнования. Они надеются, что в скором времени политическая ситуация станет более спокойной, и организация гонок в традиционном формате станет возможной.

Матчи РПЛ могут отменить в Ростовской области из-за режима среднего реагирования
Узнать подробнее

«О дате следующего состязания трактористов будет объявлено дополнительно», — заключили в оргкомитете.

Это уже четвертая подряд отмена гонок «Бизон-Трек-Шоу». До этого их отменяли из-за пандемии коронавируса.

Читайте также:
В Ростовской области перенесли еще на год гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу»Трактор выиграл житель Ростовской области на «Бизон-Трек-Шоу 2019»Гонки на тракторах второй год подряд отменили в Ростовской области из-за коронавируса
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Культура
Подпишитесь
Снабжающая газом «Турецкий поток» станция загорелась в Ростовской области
Сегодня, 08:33
В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов
Сегодня, 08:28
В центре Ростова начнут капремонт поликлиники №7
Сегодня, 08:09
Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове
Сегодня, 10:02
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
7 марта 14:51