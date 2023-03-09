Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В этом году снова в Ростове снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». На этот раз от мероприятия отказались из-за сложной политической обстановки.
Организаторы уточнили, что пошли на этот шаг ради обеспечения безопасности и комфорта участников и зрителей соревнования. Они надеются, что в скором времени политическая ситуация станет более спокойной, и организация гонок в традиционном формате станет возможной.
«О дате следующего состязания трактористов будет объявлено дополнительно», — заключили в оргкомитете.
Это уже четвертая подряд отмена гонок «Бизон-Трек-Шоу». До этого их отменяли из-за пандемии коронавируса.