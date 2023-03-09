В Ростове-на-Дону досрочный период ГИА у школьников стартует с 20 марта

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Основной период для 9 классов начнется 24 мая, когда школьники будут сдавать экзамены по истории, физике и биологии. Ученики 11 классов с 26 числа начнутся сдавать географию, литературу и химию.
Экзамены завершатся 1 июля. Дополнительный период ГИА пройдет с 4 по 20 сентября.
«Те, кто не прошел аттестацию или получил неудовлетворительные результаты, могут сдать повторно», — сообщил градоначальник.
Отмечается, что тем, кто сдаст успешно, выдадут соответствующий документ.
Ранее стало известно, что родители выпускников Ростовской области сдадут ЕГЭ по русскому языку с 1 по 31 марта.