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В Ростове-на-Дону досрочный период ГИА у школьников стартует с 20 марта

9 марта 2023, 14:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону досрочный период ГИА у школьников стартует с 20 марта
В Ростове-на-Дону досрочный период Государственной итоговой аттестации пройдет с 20 марта по 16 мая, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Основной период для 9 классов начнется 24 мая, когда школьники будут сдавать экзамены по истории, физике и биологии. Ученики 11 классов с 26 числа начнутся сдавать географию, литературу и химию.

Экзамены завершатся 1 июля. Дополнительный период ГИА пройдет с 4 по 20 сентября.

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«Те, кто не прошел аттестацию или получил неудовлетворительные результаты, могут сдать повторно», — сообщил градоначальник.

Отмечается, что тем, кто сдаст успешно, выдадут соответствующий документ.

Ранее стало известно, что родители выпускников Ростовской области сдадут ЕГЭ по русскому языку с 1 по 31 марта.

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