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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

В Ростове прекратил работу сервис Яндекс.Такси 9 марта

9 марта 2023, 11:22
Фото: 1MI
В Ростове прекратил работу сервис Яндекс.Такси 9 марта
В Ростове в четверг, 9 марта, произошел сбой в работе сервера Яндекс.Такси, поломку устраняют.

В четверг, 9 марта, около 13.45 мск ростовчане стали сообщать о перебоях с работой сервиса Яндекс.Такси. Вместо табло заказа появилось сообщение о неизвестной ошибке, а само приложение перестало показывать доступные адреса и даже ближайшие автомобили.

К моменту публикации материала в приложении появилось сообщение о том, что причиной неполадок стал сбой сервера, и техники сейчас занимаются устранением ошибки. Сколько времени займут работы в Яндекс.Такси не уточняли.

В настоящий момент подобные неполадки в работе сервиса также наблюдаются в других городах Ростовской области, Ставрополе, Уфе и Челябинске.

Фото: Яндекс.Такси / RostovGazeta
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На время работ ростовчанам придется пользоваться услугами общественного транспорта или других перевозчиков и агрегаторов такси.

Ранее в Ростовской области объявили, что разработают единый стандарт работы для социального такси.

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