Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В четверг, 9 марта, около 13.45 мск ростовчане стали сообщать о перебоях с работой сервиса Яндекс.Такси. Вместо табло заказа появилось сообщение о неизвестной ошибке, а само приложение перестало показывать доступные адреса и даже ближайшие автомобили.
К моменту публикации материала в приложении появилось сообщение о том, что причиной неполадок стал сбой сервера, и техники сейчас занимаются устранением ошибки. Сколько времени займут работы в Яндекс.Такси не уточняли.
В настоящий момент подобные неполадки в работе сервиса также наблюдаются в других городах Ростовской области, Ставрополе, Уфе и Челябинске.
На время работ ростовчанам придется пользоваться услугами общественного транспорта или других перевозчиков и агрегаторов такси.
Ранее в Ростовской области объявили, что разработают единый стандарт работы для социального такси.