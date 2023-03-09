В Ростове с 1 апреля начнут массово штрафовать водителей, паркующихся на остановках

Для решения проблемы в Госавтоинспекции предложили поставить рядом с остановками парконы, которые будут фиксировать действия нарушителей и штрафовать нерадивых водителей. Кроме того, власти предложили установить камеры и проводить рейды, а также эвакуировать автомобили тех, кто паркует свои авто в карманах для общественного транспорта.