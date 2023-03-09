В Ростове с 1 апреля начнут массово штрафовать водителей, паркующихся на остановках

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Во время заседания постоянной комиссии гордумы Ростова по транспортному обслуживанию населения власти объявили, что, по крайней мере, на 24 остановках возникли проблемы с безопасной высадкой пассажиров, поскольку карманы для общественного транспорта занимали легковые автомобили.
Из-за неправильной парковки водителей «легковушек» пассажиры общественного транспорта могли выйти только во втором или третьем ряду, что создавало риск как для пешеходов, так и для автомобилистов, а АТП получали штрафы.
Глава дептранса Вадим Шкабарня уточнил, что подобные проблемы фиксировали на крупных остановках в центре, Первомайском районе, а также на Западном, например, улице Зорге.
Для решения проблемы в Госавтоинспекции предложили поставить рядом с остановками парконы, которые будут фиксировать действия нарушителей и штрафовать нерадивых водителей. Кроме того, власти предложили установить камеры и проводить рейды, а также эвакуировать автомобили тех, кто паркует свои авто в карманах для общественного транспорта.
Шкабарня добавил, что отдельной «головной болью» стали и таксисты, которые паркуются у остановок для традиционной чашки кофе или чая. Но они редко задерживаются больше чем на 10 минут.
«По сути дела их надо от этого отучить и всё», — цитирует директора дептранса издание. По итогам заседания, к наведению порядка на дорогах решили приступить 1 апреля.
Ранее в Ростове провели массовую эвакуацию автомобилей.