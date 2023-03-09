В Ростове собираются заменить маршрутки Hyundai County автобусами

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
На последнем заседании комиссии Гордумы Ростова стало известно, что осенью 2023 года власти планируют убрать с маршрутов общественного транспорта автобусы малой вместимости Hyundai County.
По словам начальника дептранспорта Ростова Вадима Шкабарни, в городе работает всего 89 автобусных маршрутов, которые обслуживают 1077 транспортных средств. Из них 179 единиц относятся к автобусам малого класса.
Уже известно, что летом этого года заканчивается действие контрактов с перевозчиками, и департамент транспорта рассчитывает, что в рамках новых договоренностей удастся приобрести 90 новых автобусов.
«Ещё 120 единиц техники будет заменено на более новую, имеющую лучшие характеристики. Мы полностью уйдём от закупок автобусов малого класса — Hyundai County», — цитирует начальника департамента транспорта портал Dоnnews. Вадим Шкабарня добавил, что эти автобусы полностью исчезнут с муниципальных маршрутов.
Ранее стало известно, как будет выглядеть форма водителей общественного транспорта.