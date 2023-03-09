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Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Ростове собираются полностью отказаться от маршруток Hyundai County

9 марта 2023, 18:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове собираются заменить маршрутки Hyundai County автобусами
Власти Ростова объявили, что планируют полностью отказаться от маршруток Hyundai County, об этом рассказал глава департамента транспорта города Вадим Шкабарня.

На последнем заседании комиссии Гордумы Ростова стало известно, что осенью 2023 года власти планируют убрать с маршрутов общественного транспорта автобусы малой вместимости Hyundai County.

По словам начальника дептранспорта Ростова Вадима Шкабарни, в городе работает всего 89 автобусных маршрутов, которые обслуживают 1077 транспортных средств. Из них 179 единиц относятся к автобусам малого класса.

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Уже известно, что летом этого года заканчивается действие контрактов с перевозчиками, и департамент транспорта рассчитывает, что в рамках новых договоренностей удастся приобрести 90 новых автобусов.

«Ещё 120 единиц техники будет заменено на более новую, имеющую лучшие характеристики. Мы полностью уйдём от закупок автобусов малого класса — Hyundai County», — цитирует начальника департамента транспорта портал Dоnnews. Вадим Шкабарня добавил, что эти автобусы полностью исчезнут с муниципальных маршрутов.

Ранее стало известно, как будет выглядеть форма водителей общественного транспорта.

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