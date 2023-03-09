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Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

В Ростове врачи спасли жизнь школьника, проглотившего иголку два года назад

9 марта 2023, 17:41
Фото: pxhere.com
В Ростове врачи спасли жизнь школьника, проглотившего иголку два года назад
В Ростове спасли жизнь 11-летнего мальчика, который побоялся признаться родителям, что съел портновскую булавку, об этом рассказали местные СМИ.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что врачи ОДКБ спасли 11-летнего мальчика, в легком которого два года провела портновская булавка.

Сообщается, что несколько дней мальчик ощущал ухудшение самочувствия, а также страдал от боли в груди и жара. Когда мальчика отвезли на рентген, оказалось, что в легком ребенка застряла портновская булавка.

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Мальчик признался, что случайно проглотил ее после толчка товарища и боялся признаться родителям в произошедшем.

Фото: Don Mash

Срочная операция заняла час, после чего иглу извлекли из тела ребенка, теперь жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее из желудка ребенка достали проглоченную мышь.

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