В Ростове врачи спасли жизнь школьника, проглотившего иголку два года назад

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что врачи ОДКБ спасли 11-летнего мальчика, в легком которого два года провела портновская булавка.
Сообщается, что несколько дней мальчик ощущал ухудшение самочувствия, а также страдал от боли в груди и жара. Когда мальчика отвезли на рентген, оказалось, что в легком ребенка застряла портновская булавка.
Мальчик признался, что случайно проглотил ее после толчка товарища и боялся признаться родителям в произошедшем.
Срочная операция заняла час, после чего иглу извлекли из тела ребенка, теперь жизни мальчика ничего не угрожает.
Ранее из желудка ребенка достали проглоченную мышь.