В Ростове выбрали самую красивую обезьяну

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В четверг, 9 марта, в Ростове объявили финалистов и победителя конкурса красоты среди обезьян, посвященного празднованию 8 Марта.
Абсолютным победителем стала лемур Флора, которая получила в качестве награды букет из любимых фруктов. «Серебро» конкурса завоевала 32-летняя самка шимпанзе Эллис, которая отличается любовью к всеобщему вниманию и кокетству. В качестве приза шимпанзе получила корзину ананасов и бананов.
Третье место в рейтинге красавиц зоопарка завоевала игрунка Умница, которая, несмотря на свой очаровательный облик, отличается вредным характером. Маленькая обезьянка получила в награду тыковку с салатом и червяками.
Ранее стало известно, что медвежонка Айку перевезут в Московский зоопарк.