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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Ростове выбрали самую красивую обезьяну

9 марта 2023, 15:27
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
В Ростове выбрали самую красивую обезьяну
В Ростове победителем конкурса красоты среди обезьян стала кошачий лемур Флора, об этом рассказали в пресс-службе городского зоопарка.

В четверг, 9 марта, в Ростове объявили финалистов и победителя конкурса красоты среди обезьян, посвященного празднованию 8 Марта.

Абсолютным победителем стала лемур Флора, которая получила в качестве награды букет из любимых фруктов. «Серебро» конкурса завоевала 32-летняя самка шимпанзе Эллис, которая отличается любовью к всеобщему вниманию и кокетству. В качестве приза шимпанзе получила корзину ананасов и бананов.

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Третье место в рейтинге красавиц зоопарка завоевала игрунка Умница, которая, несмотря на свой очаровательный облик, отличается вредным характером. Маленькая обезьянка получила в награду тыковку с салатом и червяками.

Ранее стало известно, что медвежонка Айку перевезут в Московский зоопарк.

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