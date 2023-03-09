В Ростове выбрали самую красивую обезьяну

Абсолютным победителем стала лемур Флора, которая получила в качестве награды букет из любимых фруктов. «Серебро» конкурса завоевала 32-летняя самка шимпанзе Эллис, которая отличается любовью к всеобщему вниманию и кокетству. В качестве приза шимпанзе получила корзину ананасов и бананов.