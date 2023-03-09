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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Ростове жители спасают собак от блогера-живодера, а власти украшают город цветами

9 марта 2023, 15:07
Фото: Jeffrey/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове жители спасают собак, пока власти украшают город цветами
В Ростовской области отказались от гонок на тракторах, а в Ростове город украшают цветами и не могут пройти мимо животных, оказавшихся в беде.

Весна пришла, цветам — дорогу

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что этой весной на территории города планируют высадить около 140 тысяч цветов.

Уже сейчас в теплицах городских парков специалисты подготовили необходимую рассаду, которую необходимо высадить в городские клумбы. По данным главы администрации, на улицах города появятся более 140 тысяч растений, для посадок решили использовать колеусы, тагетесы, петунии и другие цветы.

Безопасность превыше всего

В четверг, 9 марта, стало известно, что организаторы единственных в своем роде российских гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» решили отказаться от ежегодного события из-за напряженной геополитической обстановки.

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По мнению организаторов, гонки не стоит проводить, пока они не смогут обеспечить абсолютную безопасность гостей и участников состязания. Организаторы пообещали, что объявят дату следующих гонок дополнительно.

Шокирующий контент

СМИ стало известно, что полиция начала проверку после сообщений о ютубере, который снимал видео о своих издевательствах над собакой.

Так ростовчане сообщали, что молодой человек публиковал видео о том, как он постирал несчастного питомца в стиральной машине, опрыскал ее из «перцовки» и даже заставлял убивать щенят.

Теперь в отношении ютубера с шокирующими видео собираются провести проверку для подтверждения жестокого обращения с животными.

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