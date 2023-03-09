Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что этой весной на территории города планируют высадить около 140 тысяч цветов.
Уже сейчас в теплицах городских парков специалисты подготовили необходимую рассаду, которую необходимо высадить в городские клумбы. По данным главы администрации, на улицах города появятся более 140 тысяч растений, для посадок решили использовать колеусы, тагетесы, петунии и другие цветы.
В четверг, 9 марта, стало известно, что организаторы единственных в своем роде российских гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» решили отказаться от ежегодного события из-за напряженной геополитической обстановки.
По мнению организаторов, гонки не стоит проводить, пока они не смогут обеспечить абсолютную безопасность гостей и участников состязания. Организаторы пообещали, что объявят дату следующих гонок дополнительно.
СМИ стало известно, что полиция начала проверку после сообщений о ютубере, который снимал видео о своих издевательствах над собакой.
Так ростовчане сообщали, что молодой человек публиковал видео о том, как он постирал несчастного питомца в стиральной машине, опрыскал ее из «перцовки» и даже заставлял убивать щенят.
Теперь в отношении ютубера с шокирующими видео собираются провести проверку для подтверждения жестокого обращения с животными.