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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения в марте

9 марта 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростовской области нашли тело Александра Троца, который числился погибшим, сообщили местные поисковики.

Напомним, что 44-летний мужчина пропал с 1 марта в хуторе Фролов. В результате организовали его розыск.

Теперь поисковики сообщили, что было найдено тело Троца. Причину смерти не раскрывали.

Полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину
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«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

Издание Donday пишет, что мужчина скончался из-за переохлаждения. Тело обнаружили недалеко от его дома.

Ранее полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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