Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Напомним, что 44-летний мужчина пропал с 1 марта в хуторе Фролов. В результате организовали его розыск.
Теперь поисковики сообщили, что было найдено тело Троца. Причину смерти не раскрывали.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Издание Donday пишет, что мужчина скончался из-за переохлаждения. Тело обнаружили недалеко от его дома.
Ранее полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.