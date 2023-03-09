В рамках работ подрядчик должен будет проанализировать изменения береговой линии в период с 70-х годов XX века до 2022 года с составлением прогноза для аварийных участков до 2030 года. После сбора данных подрядчик должен будет предоставить обобщенную картину текущего состояния берега и дать описание ветровому, волновому, ледовому режимам и другим характерным особенностям залива, а также обследовать берегоукрепительные сооружения, их состояния и дать оценку размыву берега.