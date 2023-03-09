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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Ростовской области на обследование Таганрогского залива потратят 30 млн рублей

9 марта 2023, 14:03
Фото: ISasha/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области на обследование Таганрогского залива потратят 30 млн рублей
В Ростовской области проверят Таганрогский залив, чтобы не допустить обрушения береговой линии, сведения об этом появились на портале госзакупок.

ГБУ РО «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области» объявило о поисках подрядчика, который проведет комплексное обследование прибрежной территории Азовского моря в Азовском, Неклиновском районах и Таганроге. Эти работы стоимостью 30 миллионов рублей будут направлены на предотвращение разрушения береговой линии залива.

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В рамках работ подрядчик должен будет проанализировать изменения береговой линии в период с 70-х годов XX века до 2022 года с составлением прогноза для аварийных участков до 2030 года. После сбора данных подрядчик должен будет предоставить обобщенную картину текущего состояния берега и дать описание ветровому, волновому, ледовому режимам и другим характерным особенностям залива, а также обследовать берегоукрепительные сооружения, их состояния и дать оценку размыву берега.

Заявки от кандидатов на контракт будут принимать до 15 марта, на следующий день объявят победителя аукциона. Работы необходимо провести до 20 сентября.

Ранее губернатор Василий Голубев объявил, что власти пытаются спасти реку Дон и Таганрогский залив.

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