Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области» объявило электронный аукцион для поиска поставщика, готового осуществить поставку восьми автоцистерн АЦ 3,0-40 и АЦ 6,0-40, укомплектованных для несения пожарной службы.
За 88,6 миллиона рублей поставщик должен предоставить по четыре автоцистерны каждого вида, вместимость цистерны для воды которых должна составлять от двух до четырех и от шести до восьми кубометров воды соответственно. Двигатели автомобилей должны иметь класс не ниже Евро-5.
При этом все машины должны быть укомплектованы специальными синими фонарями, радиостанциями, водосборниками, генераторами, огнетушителями, веревками, лестницами, крюками, ломами и другим необходимым для пожарных служб инвентарем и оборудованием. Гарантия на автомобили должна составлять два года.
Подать свое предложением на аукцион можно до 15 марта, победителя объявят на следующий день.
Ранее в МЧС сообщили, что только за первых два месяца текущего года произошло 375 пожаров, жертвами которого стали 19 человек.