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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Ростовской области закупят пожарные машины за 88 млн рублей

9 марта 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Ростовской области закупят пожарные машины за 88 млн рублей
В Ростовской области на закупку пожарных автоцистерн выделили более 88,6 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале государственных тендеров.
Сюжет
Пожар

ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области» объявило электронный аукцион для поиска поставщика, готового осуществить поставку восьми автоцистерн АЦ 3,0-40 и АЦ 6,0-40, укомплектованных для несения пожарной службы.

За 88,6 миллиона рублей поставщик должен предоставить по четыре автоцистерны каждого вида, вместимость цистерны для воды которых должна составлять от двух до четырех и от шести до восьми кубометров воды соответственно. Двигатели автомобилей должны иметь класс не ниже Евро-5.

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При этом все машины должны быть укомплектованы специальными синими фонарями, радиостанциями, водосборниками, генераторами, огнетушителями, веревками, лестницами, крюками, ломами и другим необходимым для пожарных служб инвентарем и оборудованием. Гарантия на автомобили должна составлять два года.

Подать свое предложением на аукцион можно до 15 марта, победителя объявят на следующий день.

Ранее в МЧС сообщили, что только за первых два месяца текущего года произошло 375 пожаров, жертвами которого стали 19 человек.

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