За 88,6 миллиона рублей поставщик должен предоставить по четыре автоцистерны каждого вида, вместимость цистерны для воды которых должна составлять от двух до четырех и от шести до восьми кубометров воды соответственно. Двигатели автомобилей должны иметь класс не ниже Евро-5.