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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

В Ростовской области запустят казачий и винный туристические маршруты в 2023 году

9 марта 2023, 13:09
Фото: donland.ru/
В Ростовской области запустят казачий и винный туристические маршруты в 2023 году
В Ростовской области собираются запустить два новых туристических маршрута, посвященных донскому казачеству и виноделию региона, об этом рассказала директор «Агентства по туризму и деловым коммуникациям» региона Татьяна Горяйнова.

Во время пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» Горяйнова рассказала, что в 2023 году, который назвали «Годом атамана Платова», в Ростовской области собираются провести запуск двух новых турмаршрутов «Большое казачьего круга».

В ходе первого из них дончане и гости региона смогут посетить столицу казачества — Новочеркасск, а также станицу Старочеркасскую, хуторы Пухляковский и Старозолотовский и Азов, что позволит туристам погрузиться в атмосферу и ознакомиться с традициями донского казачества.

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Вторым маршрутом, посвященным виноделию в регионе, станет «Долина Дона». Татьяна Горяйнова сообщила, что «Долину Дону» пытались подать как национальный турмаршрут, однако не достигли согласия с экспертной комиссией. Во время этого маршрута туристы получат возможность посетить восемь виноделен, протяженность маршрута составит 360 километров.

Фото: donland.ru

Кроме того, как заявил замгубернатора Александр Скрябин, в 2023 году Ростовская область получит на развитие туризма 103,7 миллиона рублей. Еще 22,9 миллиона рублей направят на обустройство туристического кода Таганрога, еще около 3,7 миллиона федеральных средств направят на ежегодный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года».

Ранее Ростовская область вошла в число лучших регионов для молодежного туризма.

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