В Ростовской области запустят казачий и винный туристические маршруты в 2023 году

В ходе первого из них дончане и гости региона смогут посетить столицу казачества — Новочеркасск, а также станицу Старочеркасскую, хуторы Пухляковский и Старозолотовский и Азов, что позволит туристам погрузиться в атмосферу и ознакомиться с традициями донского казачества.