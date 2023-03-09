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В Ростовской области запустят массовые пассажироперевозки по рекам осенью 2023 года

9 марта 2023, 16:53
Фото: donland.ru
Речные пассажироперевозки из Ростова в Ялту и Анапу запустят осенью 2023 года
В Ростовской области объявили сроки возобновления речных пассажироперевозок, об этом рассказал портал ТАСС.

Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин объявил, что в регионе начали восстанавливать необходимую инфраструктуру для развития речных пассажироперевозок. По словам Скрябина, первые пассажирские речные рейсы собираются запустить к концу навигационного периода — осенью 2023 года.

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В настоящий момент власти заняты восстановлением причальных стенок для безопасности будущих пассажиров и созданием областной транспортной компании, для которой закупят два речных и два морских судна, после чего можно будет запустить первые рейсы.

Напомним, еще в декабре прошлого года губернатор Василий Голубев рассказал создании судоходной компании «Дон», которая будет перевозить пассажиров из Ростова в Азов, Волгодонск, Ейск, Анапу, Керчь и Ялту.

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