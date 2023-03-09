Речные пассажироперевозки из Ростова в Ялту и Анапу запустят осенью 2023 года

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин объявил, что в регионе начали восстанавливать необходимую инфраструктуру для развития речных пассажироперевозок. По словам Скрябина, первые пассажирские речные рейсы собираются запустить к концу навигационного периода — осенью 2023 года.
В настоящий момент власти заняты восстановлением причальных стенок для безопасности будущих пассажиров и созданием областной транспортной компании, для которой закупят два речных и два морских судна, после чего можно будет запустить первые рейсы.
Напомним, еще в декабре прошлого года губернатор Василий Голубев рассказал создании судоходной компании «Дон», которая будет перевозить пассажиров из Ростова в Азов, Волгодонск, Ейск, Анапу, Керчь и Ялту.