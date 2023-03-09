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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Wildberries не согласны с обвинениями в дискриминации чеченцев и дагестанцев

Сегодня, 13:24
В Wildberries заявили, что жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в компанию.

Об этом пресс-служба онлайн-ретейлера сообщила NEWS.ru в ответ на публикацию Telegram-канал Baza, в которой говорится, что в Wildberries существует негласный устав, по которому чеченцам и дагестанцам трудоустроится в компанию невозможно.

Представители компании посетовали, что Telegram-каналы в который раз «придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности».

В логистических комплексах онлайн-платформы маркетплейса трудятся несколько тысяч жителей этих российских регионов. В Wildberries отмечают, что чеченцы и дагестанцы, как правило, отличаются трудолюбием и доброжелательностью, за что в компании их очень ценят как работников и коллег.

В пресс-службе также заявили, что руководство компании предлагает журналистам Baza посетить свои предприятия и лично встретиться с сотрудниками маркетплейса из Чечни и Дагестана.

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