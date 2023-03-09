В Wildberries не согласны с обвинениями в дискриминации чеченцев и дагестанцев

В логистических комплексах онлайн-платформы маркетплейса трудятся несколько тысяч жителей этих российских регионов. В Wildberries отмечают, что чеченцы и дагестанцы, как правило, отличаются трудолюбием и доброжелательностью, за что в компании их очень ценят как работников и коллег.