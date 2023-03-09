Виновных в давке на футбольном матче в Индонезии приговорили к лишению свободы

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.
Еще один фигурант дела, представитель службы безопасности стадиона, приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Трое офицеров полиции ожидают своего приговора.
1 октября 2022 года после матча между командами «Арема» и «Персебая» болельщики хозяев, которые проиграли матч, выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ. В результате возникла паники и началась давка, в которой погибли 135 человек, а несколько сотен получили ранения.