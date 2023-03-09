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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Виновных в давке на футбольном матче в Индонезии приговорили к лишению свободы

Сегодня, 16:04
Индонезийский суд приговорил организатора футбольного матча, после которого на поле произошла давка, повлекшая многочисленные жертвы, к 18 месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.

Еще один фигурант дела, представитель службы безопасности стадиона, приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Трое офицеров полиции ожидают своего приговора.

1 октября 2022 года после матча между командами «Арема» и «Персебая» болельщики хозяев, которые проиграли матч, выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ. В результате возникла паники и началась давка, в которой погибли 135 человек, а несколько сотен получили ранения.



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