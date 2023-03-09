Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
С 9 марта в Ростове запретят движение по улице 40-летия Победы. Так, теперь водители не смогут проезжать на участке от улицы Петрожицкого, 2а до дома №170б вдоль нечетной стороны, а также на участке по правой полосе 40-летия Победы вдоль нечетной стороны от здания №2г/51.
Искать объездные пути водителям придется до 10 мая. В администрации уточнили, что ограничение необходимо из реконструкции водоотводного лотка.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других дорожных ограничениях в Ростове, вступающих в силу в марте.