С 9 марта в Ростове запретят движение по улице 40-летия Победы. Так, теперь водители не смогут проезжать на участке от улицы Петрожицкого, 2а до дома №170б вдоль нечетной стороны, а также на участке по правой полосе 40-летия Победы вдоль нечетной стороны от здания №2г/51.