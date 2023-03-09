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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Водители в Ростове два месяца не смогут ездить по улице 40-летия Победы

9 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
Водители в Ростове два месяца не смогут ездить по улице 40-летия Победы

В Ростове по центральной улице в Александровке ограничили движение для машин

В Ростове на 40-летия Победы в Александровке запретили движение машин на два месяца, предупредили в мэрии.

С 9 марта в Ростове запретят движение по улице 40-летия Победы. Так, теперь водители не смогут проезжать на участке от улицы Петрожицкого, 2а до дома №170б вдоль нечетной стороны, а также на участке по правой полосе 40-летия Победы вдоль нечетной стороны от здания №2г/51.

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Искать объездные пути водителям придется до 10 мая. В администрации уточнили, что ограничение необходимо из реконструкции водоотводного лотка.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других дорожных ограничениях в Ростове, вступающих в силу в марте.

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