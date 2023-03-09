Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Напомним, что ранее в редакцию RostovGazeta обратился инвалид второй группы, пенсионер Стефан Таранушич. Житель Ростова рассказал, в какую сумму ему обошлось посещение юридической компании «ЮК Браус».
По словам пенсионера, никакие договоры на встрече с юристами якобы он не подписывал. А имеющуюся у него наличку, дескать, временно оставил в сейфе фирмы, чтобы из-за плохого самочувствиян по дороге домой не потерять свои деньги.
В юридической компании сообщили иную версию произошедшего. По словам руководства, составленный договор пенсионер с юристом зарегистрировали у администратора.
«После этого Таранушич лично внес в кассу 30 тысяч рублей предоплаты, о чем ему был выдан кассовый чек», — говорится в ответе, подписанным генеральным директором компании.
По словам юристов, пенсионер вел себя спокойно.
«Никаких признаков внешнего недомогания у него не было. Каких-либо жалоб на плохое самочувствие не высказывал», — подчеркивают в юридической компании.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане потеряли деньги, вложив их в развитие московской фирмы.