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Юридическая компания Ростова оправдалась после скандала с 80-летним пенсионером

9 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
Юридическая компания Ростова оправдалась после скандала с 80-летним пенсионером
Пенсионер Стефан Таранушич собственноручно заполнил типовой бланк информационной записки с письменным изложением ситуации. После чего лично подписал договор, сообщили RostovGazeta в юридической компании Ростова.

Напомним, что ранее в редакцию RostovGazeta обратился инвалид второй группы, пенсионер Стефан Таранушич. Житель Ростова рассказал, в какую сумму ему обошлось посещение юридической компании «ЮК Браус».

По словам пенсионера, никакие договоры на встрече с юристами якобы он не подписывал. А имеющуюся у него наличку, дескать, временно оставил в сейфе фирмы, чтобы из-за плохого самочувствиян по дороге домой не потерять свои деньги.

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В юридической компании сообщили иную версию произошедшего. По словам руководства, составленный договор пенсионер с юристом зарегистрировали у администратора.

«После этого Таранушич лично внес в кассу 30 тысяч рублей предоплаты, о чем ему был выдан кассовый чек», — говорится в ответе, подписанным генеральным директором компании.

По словам юристов, пенсионер вел себя спокойно.

«Никаких признаков внешнего недомогания у него не было. Каких-либо жалоб на плохое самочувствие не высказывал», — подчеркивают в юридической компании. 

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане потеряли деньги, вложив их в развитие московской фирмы.

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