rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Замминистра здравоохранения Ростовской области стал уроженец Белоруссии Банацкий

9 марта 2023, 16:21
Фото: Яндекс. Карты
Замминистра здравоохранения Ростовской области стал уроженец Белоруссии Банацкий
В Ростовской области пост замминистра здравоохранения занял Роман Банацкий, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

На портале правительства Ростовской области объявили о новом назначении. С 7 марта пост заместителя главы Минздрава Ростовской области занимает уроженец Белоруссии 34-летний Роман Банацкий, закончивший РГСУ.

В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
Узнать подробнее

По данным пресс-службы, госслужащий прошел программы дополнительного образования в сфере госуправления и управления закупками, а в прошлом году Банацкий стал начальником отдела инспектирования контрольного управления при Губернаторе Ростовской области.

Ранее в Ростовской области раскрыли новые подробности дела бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской.

Читайте также:
Евгений Солонченко назначен коммерческим директором макрорегиона «Юг» Tele2Четырех новых начальников в полиции назначили в Ростовской областиПрезидент РФ Путин назначил трех судей в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Здоровье#Власть#Власти#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове жители спасают собак от блогера-живодера, а власти украшают город цветами
Сегодня, 15:07
Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки
Сегодня, 14:57
Продавцы рынка «Агромолл» заявили, что будут уходить на другую торговую площадку
Сегодня, 14:42
Агроном рассказала, почему петуньи в Ростове не засохнут, как лаванда
Сегодня, 14:39
В Ростовской области на обследование Таганрогского залива потратят 30 млн рублей
Сегодня, 14:03
Зоолог рассказал, ждать ли в 2023 году нашествия божьих коровок в Ростовской области
Сегодня, 13:39