Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
На портале правительства Ростовской области объявили о новом назначении. С 7 марта пост заместителя главы Минздрава Ростовской области занимает уроженец Белоруссии 34-летний Роман Банацкий, закончивший РГСУ.
По данным пресс-службы, госслужащий прошел программы дополнительного образования в сфере госуправления и управления закупками, а в прошлом году Банацкий стал начальником отдела инспектирования контрольного управления при Губернаторе Ростовской области.
Ранее в Ростовской области раскрыли новые подробности дела бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской.