ЗЕНИТ Private Banking запустил программу лояльности RestoTaxi

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Как отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин , это стало возможным благодаря расширению возможностей в премиальных пакетах.
— Наши клиенты уже оценили продукт Restocard, который объединил успешных людей и ценителей высокой кухни, а теперь, благодаря новой программе RestoTaxi, посещать изысканные гастрономические локации станет еще приятнее и комфортнее, — пояснил Александр Хенкин.
Чтобы воспользоваться услугой необходимо быть обладателем одного из пакетов, к которым относятся: PRO, PRIME или SUPREME. В Банке ЗЕНИТ также напомнили о запуске в прошлом году уникальной карты Restocard. Держателям премиальной дебетовой карты Mir Supreme Restocard начисляется кешбэк до 15% за посещения ресторанов, кафе и баров и кешбэк на все остальные покупки. Специальное предложение действует до 30 июня 2023 года. Кроме того, им предоставляются скидки до 30 % по программе лояльности «Привет, Мир!».
*Заказать такси можно в приложении Яндекс GO