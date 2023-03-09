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ЗЕНИТ Private Banking запустил программу лояльности RestoTaxi

9 марта 2023, 13:00
Фото: Shuttеrstоck
Новую программу лояльности для своих клиентов запустил Банк ЗЕНИТ. Теперь клиенты банка смогут бесплатно совершать поездки во всех категориях такси*. Подробности программы сообщили в Банке.

Как отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин , это стало возможным благодаря расширению возможностей в премиальных пакетах.

Наши клиенты уже оценили продукт Restocard, который объединил успешных людей и ценителей высокой кухни, а теперь, благодаря новой программе RestoTaxi, посещать изысканные гастрономические локации станет еще приятнее и комфортнее, — пояснил Александр Хенкин.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо быть обладателем одного из пакетов, к которым относятся: PRO, PRIME или SUPREME. В Банке ЗЕНИТ также напомнили о запуске в прошлом году уникальной карты Restocard. Держателям премиальной дебетовой карты Mir Supreme Restocard начисляется кешбэк до 15% за посещения ресторанов, кафе и баров и кешбэк на все остальные покупки. Специальное предложение действует до 30 июня 2023 года. Кроме того, им предоставляются скидки до 30 % по программе лояльности «Привет, Мир!».

*Заказать такси можно в приложении Яндекс GO

 

#Елена Янкевич
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