Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В центре города с наступлением темноты собирается компания, в которой насчитывается более 10 человек. После этого они включают музыку, разносящуюся по всей округе.
Кто-то начинается танцевать, превращая тротуар в дискотеку. Другие рядом общаются, несмотря на громкие песни.
Подобные шоу мешают жителям близлежащих домов, которые в ночное время хотят спать, а не слушать музыку. В целом горожане выступают за то, чтобы привлекать к ответственности нарушителей спокойствия.
Автор заснял на видео танцы под песню «Черные глаза» и распространил в социальных сетях для лучшего понимания происходящего.
Ранее в Шахтах ряженый казак устроил танцы с саблей на крыше автомобиля.