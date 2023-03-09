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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Жители в Новочеркасске возмутились массовыми ночными дискотеками на улице

9 марта 2023, 13:37
Фото: соцсети
Жители в Новочеркасске возмутились массовыми ночными дискотеками на улице
В Новочеркасске молодежь устраивает по ночам дискотеки на улице с громкой музыкой, сообщили недовольные горожане в соцсетях.

В центре города с наступлением темноты собирается компания, в которой насчитывается более 10 человек. После этого они включают музыку, разносящуюся по всей округе.

Кто-то начинается танцевать, превращая тротуар в дискотеку. Другие рядом общаются, несмотря на громкие песни.

Подобные шоу мешают жителям близлежащих домов, которые в ночное время хотят спать, а не слушать музыку. В целом горожане выступают за то, чтобы привлекать к ответственности нарушителей спокойствия.

Видео: соцсети
В Шахтах ряженый казак устроил танцы с саблей на крыше автомобиля
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Автор заснял на видео танцы под песню «Черные глаза» и распространил в социальных сетях для лучшего понимания происходящего.

Ранее в Шахтах ряженый казак устроил танцы с саблей на крыше автомобиля.

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