Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По словам зоолога, божьи коровки мигрируют на большие расстояния. Но когда они летят небольшими группами и погода локально меняется, они оседают в одном месте, чтобы переждать.
«Например, если над Таганрогским заливом формируется воздушный фронт, божьи коровки оседают на берегах, выжидая, когда потеплеет. А потом уже взлетают накопившейся массой, и мы наблюдаем их большую группу», — отмечает Алексей Тихонов.
Кроме того, по словам собеседника, божьи коровки собираются большими группами на зимовку.
«Но это все сработает в том случае, если будет соблюден целый ряд факторов. В частности, определенный уровень влажности или достаточный объем пищи. А пища для божьих коровок — тля», — разъясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как летом 2021 года тысячи божьих коровок атаковали жителей Ростовской области.