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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Зоолог рассказал, ждать ли в 2023 году нашествия божьих коровок в Ростовской области

9 марта 2023, 13:39
Фото: Sergey Orekhov/cc by 3.0/flickr.com
Зоолог рассказал, ждать ли в 2023 году нашествия божьих коровок в Ростовской области
Нашествие божьих коровок в Ростовской области вполне вероятно, но только при определенных природных условиях, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

По словам зоолога, божьи коровки мигрируют на большие расстояния. Но когда они летят небольшими группами и погода локально меняется, они оседают в одном месте, чтобы переждать.

«Например, если над Таганрогским заливом формируется воздушный фронт, божьи коровки оседают на берегах, выжидая, когда потеплеет. А потом уже взлетают накопившейся массой, и мы наблюдаем их большую группу», — отмечает Алексей Тихонов.

Кроме того, по словам собеседника, божьи коровки собираются большими группами на зимовку.

«Но это все сработает в том случае, если будет соблюден целый ряд факторов. В частности, определенный уровень влажности или достаточный объем пищи. А пища для божьих коровок — тля», — разъясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как летом 2021 года тысячи божьих коровок атаковали жителей Ростовской области. 

Тысячи божьих коровок атаковали жителей Ростовской области
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