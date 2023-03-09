«Например, если над Таганрогским заливом формируется воздушный фронт, божьи коровки оседают на берегах, выжидая, когда потеплеет. А потом уже взлетают накопившейся массой, и мы наблюдаем их большую группу», — отмечает Алексей Тихонов.