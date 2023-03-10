«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Собственники жилья, управляющие и туристы получат гарантии заселения и круглосуточную поддержку. Новый формат работы компании предполагает также страхование и ряд иных преимуществ.
«Авито» работала ранее в категории краткосрочной аренды в качестве классической доски объявлений: пользователи искали на сайте жилье, однако платформа непосредственным участником сделок не являлась. Отныне пользователи будут иметь гарантии безопасности платежей, сделки будут проводиться быстрее, весь процесс аренды жилья существенно упростится.
Из заявления руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина следует, что платформа функционировала в краткосрочной аренде в виде классифайда, и она являлась при этом лидером на российском рынке. Речь идет об уникальном случае, поскольку в других государствах доминирует сегодня транзакционная модель, подчеркнул эксперт.
«Несмотря на лидерские позиции, мы видели преимущества нашего участия в сделке для всех пользователей и планировали переход на транзакционную модель в течение трех лет, — заявил Кромочкин. — Но уход с нашего рынка ряда иностранных игроков подтолкнул нас к ускорению процесса».
Стоит отметить, что Авито предоставляет возможность подключения страхования объектов на время проживания гостей, с возможностью компенсации до 300 тысяч рублей в случае ущерба. Размещение объявлений и их продление станут бесплатными, а арендодатели получат голосовую круглосуточную поддержку для своих вопросов. Новая система расширит и другие возможности арендодателей. На «Авито» в одном разделе собраны все брони, и можно устанавливать правила их отмены. Кроме того, функционал предусматривает мгновенное бронирование: пользователь может перейти к предоплате, не дожидаясь, пока подтвердят его заявку.
Онлайн-бронирование квартир на платформе для гостей станет более безопасным и надежным благодаря новой модели работы, которая позволяет быстрее и удобнее оплачивать квартиры, без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без гарантий. Риск проблем с заселением гостей снизился, а сделки стали более надежными: если при заселении возникнут проблемы со стороны арендодателя, гость может обратиться в поддержку, а предоплата будет возвращена. Кроме того, гости могут связаться в любое время с платформой с помощью линии голосовой поддержки, которая также может подобрать альтернативный вариант заселения в случае форс-мажора. Платформа в течение марта переходит на полное онлайн-бронирование в крупных и малых городах России, планируется расширение на другие подкатегории.
Подробнее об онлайн-бронировании квартир на «Авито Недвижимости»
«Мы постоянно развиваем продукт и исследуем пользователей платформы. Сейчас очевидно, что онлайн-бронирование — глобальный тренд XXI века и уже стандарт рынка путешествий во всём мире, и объем таких транзакций только растёт», — отметил Артем Кромочкин.
Напомним, «Авито Недвижимость» ранее в тестовом режиме запускала в российских городах транзакционную модель, и система доказала свою эффективность. По словам Кромочкина, пользователи все чаще искали объекты с подключенным онлайн-бронированием. Результаты проведенного исследования Aquarelle Research свидетельствуют о том, что 81 процент гостей доверяют сервису онлайн-бронирования на «Авито», а 72 процента посетителей отдают предпочтение «проверенным» квартирам. Переход на онлайн-бронирование в категории посуточной аренды позволит компании «Авито» выступать гарантом доверия и качества, подчеркнул Кромочкин.