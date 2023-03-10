«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону

Онлайн-бронирование квартир на платформе для гостей станет более безопасным и надежным благодаря новой модели работы, которая позволяет быстрее и удобнее оплачивать квартиры, без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без гарантий. Риск проблем с заселением гостей снизился, а сделки стали более надежными: если при заселении возникнут проблемы со стороны арендодателя, гость может обратиться в поддержку, а предоплата будет возвращена. Кроме того, гости могут связаться в любое время с платформой с помощью линии голосовой поддержки, которая также может подобрать альтернативный вариант заселения в случае форс-мажора. Платформа в течение марта переходит на полное онлайн-бронирование в крупных и малых городах России, планируется расширение на другие подкатегории.