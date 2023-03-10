rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера

10 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
В Ростовской области пограничники поймали браконьера благодаря беспилотнику
Беспилотник помог поймать браконьера в Ростовской области, сообщают в соцсетях.

В Ростовской области пограничники с помощью беспилотника поймали браконьера. Инцидент произошел рядом с селом Беглица недалеко от Таганрогского залива. Злоумышленник к моменту задержания смог поймать несколько мешков рыбы пеленгас.

Когда мужчину уличили в преступлении, он попытался скрыться. Однако был быстро пойман. Теперь, помимо наказания за нарушение правил рыбалки, ему предстоит ответить перед законом за неповиновение сотруднику ФСБ.

Больше 12 тонн рыбы незаконно поймали браконьеры в Таганрогском заливе
Узнать подробнее
Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщает, что сумма ущерба от действий браконьера составила 120 тысяч рублей. Сейчас его лодка и улов изъяты.

Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области мыши борются с браконьерством.

Читайте также:
В Ростовской области задержали браконьеров с донным тралом и уловом на 4 млн рублейДвух браконьеров с уловом на сумму в 170 тысяч рублей поймали в Азовском мореПять лет тюрьмы грозит двум браконьерам за вылов рыбы в водохранилище под Сальском
#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области нейросеть ловит автонарушителей, а власти — «летучих голландцев»
Сегодня, 15:38
Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду
Сегодня, 15:26
Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Сегодня, 14:48
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:19
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49