Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Ростовской области пограничники с помощью беспилотника поймали браконьера. Инцидент произошел рядом с селом Беглица недалеко от Таганрогского залива. Злоумышленник к моменту задержания смог поймать несколько мешков рыбы пеленгас.
Когда мужчину уличили в преступлении, он попытался скрыться. Однако был быстро пойман. Теперь, помимо наказания за нарушение правил рыбалки, ему предстоит ответить перед законом за неповиновение сотруднику ФСБ.
Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщает, что сумма ущерба от действий браконьера составила 120 тысяч рублей. Сейчас его лодка и улов изъяты.
Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области мыши борются с браконьерством.