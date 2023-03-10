Более 600 млн руб направили ростовские атомщики в экологию донского края

С 2017 года все подразделения Ростовской АЭС активно принимают участие в селективном сборе отходов, содержащих полезные компоненты. За все время собрано и отправлено на вторичную переработку более 168 тонн бумаги и картона, порядка 10 тыс. тонн металлолома. Польза от этого двоякая: во-первых, снижается нагрузка на полигоны твердых коммунальных отходов (а следовательно, и на экологию), а во-вторых, удается немного подзаработать (ни много ни мало - почти 140 млн рублей).