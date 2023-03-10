Более 600 млн руб направили ростовские атомщики в экологию донского края

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
- Безопасность в атомной энергетике - это наш безусловный приоритет. Поэтому свою главную задачу в области экологической безопасности – обеспечение высокого уровня эксплуатации оборудования и сохранение природных систем на Ростовской АЭС - мы решаем системно, в ежедневном режиме, - рассказывает директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.- Особое внимание уделяем модернизации оборудования, ежегодно направляем сотни миллионов рублей на охрану окружающей среды. Все природоохранные мероприятия, включенные в план 2022 года, выполнены в полном объеме. Только текущие затраты на экологию (без инвестиционной составляющей) превысили 291 млн рублей.
Показательным и самым зрелищным в этом плане стал ежегодный запуск малька в донские водоемы, в программе зарыбления которых Ростовская АЭС участвует с 2015 года. Так, только в прошлом году в акваторию Цимлянского водохранилища выпущено около 1,3 млн мальков белого амура и сазана, в Азовское море - 35 тысяч мальков краснокнижной стерляди, в водоем-охладитель Ростовской АЭС - 10 тонн рыб-мелиораторов.
Хорошо зарекомендовал себя и многолетний (более десяти лет) метод борьбы с главной причиной «цветения» водных объектов - сине-зелеными водорослями. Экологи Ростовской АЭС применяют для этого эффективный метод альголизации водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища.
В целях повышения отдачи и совершенствования природоохранных мероприятий на Ростовской АЭС разработана специальная система экологического менеджмента (СЭМ), которая охватывает все производственные процессы и отвечает всем требованиям как международного стандарта ISO 14001:2015, так и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Кстати, в прошлом году в рамках второго инспекционного аудита СЭМ, Ростовская атомная станция подтвердила эти стандарты.
С 2017 года все подразделения Ростовской АЭС активно принимают участие в селективном сборе отходов, содержащих полезные компоненты. За все время собрано и отправлено на вторичную переработку более 168 тонн бумаги и картона, порядка 10 тыс. тонн металлолома. Польза от этого двоякая: во-первых, снижается нагрузка на полигоны твердых коммунальных отходов (а следовательно, и на экологию), а во-вторых, удается немного подзаработать (ни много ни мало - почти 140 млн рублей).
На всей территории, обозначенной как зона размещения атомной станции, ведется постоянный экологический мониторинг, который проводят не столько специалисты своей лаборатории, но и независимые специализированные организации. Каких-либо негативных изменений касательно качества окружающей среды за все годы работы энергоблоков Ростовской АЭС не выявлено.
С каждым годом экологические факторы приобретают всё большую значимость и становятся основным условием при обсуждении и утверждении крупных инвестиционных проектов. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия. Ростовская АЭС принимает в них самое активное участвует и вносит ощутимый вклад.