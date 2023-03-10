Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Подсудимый получил 3 года 5 месяцев заключения. Также ему запретили работать на госслужбе в течение трех лет.
Приговор огласил Кировский районный суд города. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.
Напомним, что Майера арестовали в 2020 года и обвинили в превышении полномочий. Следствие считает, что он выделил деньги на работы в парке, которые потратили не по назначению.
Во время судебного разбирательства Майер вину не признал.