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Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев колонии

10 марта 2023, 08:15
Фото: vk.com/minjkh.donland
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года колонии
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Подсудимый получил 3 года 5 месяцев заключения. Также ему запретили работать на госслужбе в течение трех лет.

Приговор огласил Кировский районный суд города. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.

Приговор экс-министру ЖКХ Ростовской области Майеру вынесут 10 марта
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Напомним, что Майера арестовали в 2020 года и обвинили в превышении полномочий. Следствие считает, что он выделил деньги на работы в парке, которые потратили не по назначению.

Во время судебного разбирательства Майер вину не признал.

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