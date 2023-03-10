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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера могут освободить через 5 месяцев

10 марта 2023, 11:14
Фото: vk.com/minjkh.donland
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера могут освободить через 5 месяцев
Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер может освободиться раньше назначенного ему срока.

Напомним, что в пятницу, 10 марта, суд приговорил обвиняемого к 3 годам 5 месяцам заключения. Однако ему должны учесть срок, который он провел в СИЗО.

Майера арестовали в 2020 году, когда возбудили уголовное дело. Некоторое время он находился не в СИЗО, однако его вернули под стражу.

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Согласно подсчетам, бывший министр может освободиться намного раньше, чем ему назначил суд. Сам осужденный вину в совершении преступления не признал.

Дело возбудили из-за выделенных министерством денег на работы в парках в Ростове и Зверево. Следствие считает, что сделано это было необоснованно.

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