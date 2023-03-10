Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Напомним, что в пятницу, 10 марта, суд приговорил обвиняемого к 3 годам 5 месяцам заключения. Однако ему должны учесть срок, который он провел в СИЗО.
Майера арестовали в 2020 году, когда возбудили уголовное дело. Некоторое время он находился не в СИЗО, однако его вернули под стражу.
Согласно подсчетам, бывший министр может освободиться намного раньше, чем ему назначил суд. Сам осужденный вину в совершении преступления не признал.
Дело возбудили из-за выделенных министерством денег на работы в парках в Ростове и Зверево. Следствие считает, что сделано это было необоснованно.