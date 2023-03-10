Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Дорожное происшествие произошло рядом с хутором Островский Аксайского района. Фура сети магазинов «Магнит» вылетела на встречную полосу, после чего пробила отбойник и съехала в поле.
Дорога сейчас перегорожена прицепом. Из-за этого в районе хутора образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыл патруль ДПС.
Официальных подробностей аварии от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее заснувший за рулем водитель фуры спровоцировал крупное ДТП на М-4 под Ростовом.