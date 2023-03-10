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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку

10 марта 2023, 14:48
Фото: ТГ канал rostovnovosti
Фура вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
ДТП с участием большегруза сети магазинов «Магнит» произошло в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в соцсетях.
Сюжет
Дтп

Дорожное происшествие произошло рядом с хутором Островский Аксайского района. Фура сети магазинов «Магнит» вылетела на встречную полосу, после чего пробила отбойник и съехала в поле.

Дорога сейчас перегорожена прицепом. Из-за этого в районе хутора образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыл патруль ДПС.

Фура вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Видео: ТГ канал rostovnovosti
Появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины
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Официальных подробностей аварии от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало
Фото: Яндекс.Карты

Официальных подробностей аварии от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее заснувший за рулем водитель фуры спровоцировал крупное ДТП на М-4 под Ростовом.

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