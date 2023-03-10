Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский выступил с обвинением в махинациях в отношении главы Ростовводоканала Михаила Поркшеева. По его словам, в декабре 2021 года руководитель ресурсоснабжающей организации осуществил сделку на 7,7 миллиона рублей. Она была связана с обеспечением безопасности предприятия.