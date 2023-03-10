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Гендиректор АО «Евразийский» обвинил главу Ростовводоканала Поркшеева в махинациях

10 марта 2023, 17:14
Фото: Яндекс. Карты
Герман Вишневский обвинил главу Ростовводоканала Поркшеева в махинациях
Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил в финансовых махинациях главу Ростовводоканала Михаила Поркшеева, заявление об этом опубликовано на сайте ресурсоснабжающей организации.

Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский выступил с обвинением в махинациях в отношении главы Ростовводоканала Михаила Поркшеева. По его словам, в декабре 2021 года руководитель ресурсоснабжающей организации осуществил сделку на 7,7 миллиона рублей. Она была связана с обеспечением безопасности предприятия.

Тогда, как утверждает Вишневский, состоялась служебная проверка, Поркшеева заподозрили в использовании служебного положения. Ущерб, который нанесли его действия Ростовводоканалу, составил почти пять миллионов рублей. Он был полностью возмещен.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования Поркшеев признал вину. Однако теперь, по словам Вишневского, глава водоканала давит на сотрудников предприятия, чтобы они давали показания в его пользу.

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Коллектив организации готов выступить с протестом, а сам Вишневский заявил о намерении дать показания по уголовному делу в отношении Поркшеева. «Прошу Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области и Прокуратуру Ростовской области принять моё заявление к сведению», — заключил он.

Напомним, в начале февраля Герман Вишневский заявлял о попытке рейдерского захвата структурами, связанными с «Альфа-Групп».

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