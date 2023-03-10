Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Также на скамьей подсудимых оказался его бывший заместитель Сергей Кашников. Суд установил, что в 2020 году они получили от подрядчика 2,5 миллиона рублей за помощь в работе над контрактом по благоустройству парка в Сальске.
«За взятку фигуранты обещали согласовать замену оборудования и материалов аналогами, а после без проблем принять работы и выплатить по ним деньги. Чиновников задержали сотрудники регионального УФСБ», — сказано в сообщении.
Тогда возбудили уголовное дело, суд приговори Борисенко к 8,5 годам заключения и штрафу 12,5 миллиона рублей. Кашников получил 4 года 10 месяцев колонии и штраф 7,5 миллиона.
Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Прокуратура сообщает, что Борисенко является действующим главой администрации Сальского горпоселения. Однако на сайте администрации в этой должности числится другой человек.
Ранее в Ростовской области сотрудников «Ростгорсвета» обвинили в получении взятки в 1 миллион.