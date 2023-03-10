rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Главу администрации Сальска Борисенко осудили за взятку в 2,5 млн

10 марта 2023, 12:13
Фото: adm-salsk.ru
Главу администрации Сальского горпоселения Борисенко осудили за взятку в 2,5 млн
В Ростовской области огласили приговор главе админстрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко за крупную взятку, сообщили в региональной прокуратуре.

Также на скамьей подсудимых оказался его бывший заместитель Сергей Кашников. Суд установил, что в 2020 году они получили от подрядчика 2,5 миллиона рублей за помощь в работе над контрактом по благоустройству парка в Сальске.

«За взятку фигуранты обещали согласовать замену оборудования и материалов аналогами, а после без проблем принять работы и выплатить по ним деньги. Чиновников задержали сотрудники регионального УФСБ», — сказано в сообщении.

Под домашний арест отправили бывшего участкового из Сальска, подозреваемого во взятке
Узнать подробнее

Тогда возбудили уголовное дело, суд приговори Борисенко к 8,5 годам заключения и штрафу 12,5 миллиона рублей. Кашников получил 4 года 10 месяцев колонии и штраф 7,5 миллиона.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Прокуратура сообщает, что Борисенко является действующим главой администрации Сальского горпоселения. Однако на сайте администрации в этой должности числится другой человек.

Ранее в Ростовской области сотрудников «Ростгорсвета» обвинили в получении взятки в 1 миллион.

Читайте также:
В Ростовской области сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки в 1 млнВ Ростове сотрудника ГУФСИН заподозрили в получении взятки от заключенногоЭкс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области могут начать создавать частные кладбища и крематории
Сегодня, 11:38
В центре Ростова-на-Дону нашли труп мужчины 10 марта
Сегодня, 10:49
В Ростовской области восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым
Сегодня, 11:54
Жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля
Сегодня, 12:15
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49